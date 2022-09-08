«الزراعة» تخطر مزارعي الفراولة والموالح ببدء التكويد للموسم التصديري

أخطر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية مزارعي الفراولة والموالح، وأعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ببدء تكويد محصولي الفراولة والموالح للموسم التصديري الجديد 2022/ 2023، وأعلن الحجر الزراعي في بيان له، بدء استقبال طلبات تكويد مزارع الفراولة التصديرية، التي تنتهي في الأول من أكتوبر من عام 2022.

الزراعة تعلن مواعيد تكويد مزارع الموالح للموسم الزراعي الجديد

أما فيما يتعلق بمزارع الموالح، فأعلن المجلس التصديري عن بدء الحجر الزراعي استقبال طلبات التكويد لجميع أصناف محصول الموالح اعتباراً من شهر سبتمبر الحالي وينتهي حتى نهاية ديسمبر لعام 2022، وذلك لجميع دول العالم التي لا تتطلب اشتراطات خاصة في المزارع التي سيتم التصدير منها.

وشدد المجلس التصديري على الالتزام بتقديم طلب التكويد خاصة للمزارع التي تُصدر الموالح لدول الاتحاد الأوروبي قبل موعد الحصاد بمدة لا تقل عن 3 أشهر تطبيقاً للمنشور الفني رقم 55 لسنة 2019، وفيما يخص تصدير مزارع الموالح لدول «الصين واستراليا ونيوزيلندا واليابان» فيقدم طلب منفصل لاعتماد المزارع للتصدير لهذه الدول.

مصر تحدد قائمة الموانئ الصينية المسموح بتصدير الموالح المصرية من خلالها

وكشفت الإدارة المركزية للحجر الزراعي، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن قائمة الموانئ الصينية المسموح بتصدير الموالح المصرية من خلالها للصين، وأخطرت بها المجلس التصديري والمصدرين.

وشددت الإدارة المركزية على جميع مهندسي الحجر الزراعي والعاملين بأقسام الصادر بجميع الموانئ والمنافذ التأكيد على تحرير شهادة الصحة النباتية المعروفة بالشهادة الزراعية لشحنات الموالح المصدرة للصين على أن يكون ميناء التصدير «point entry» من الموانئ المشار إليها.

وأكدت الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أنه يجب مراعاة شروط وتشريعات الصين بخصوص استيراد الموالح المصرية، ويجب مراجعة إدارة خدمة المصدرين.