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عاجل.. عودة حركة القطارات بالخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق

كتب:

كريم روماني
02:01 م | الأحد 12 مارس 2023
الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق

الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، عودة حركة القطارات إلى العمل تدريجيا بعد حدوث عطل مفاجئ صباح اليوم، تسبب في توقف الحركة بشكل مؤقت.

عودة حركة القطارات

ودوّنت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حضرات السادة ركاب الخط الأخضر الثالث، عودة حركة القطارات إلى العمل تدريجيا، وسنوافيكم بآخر التطورات، ونتمنى لكم رحلة سعيدة».

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.