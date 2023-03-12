عاجل.. عودة حركة القطارات بالخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، عودة حركة القطارات إلى العمل تدريجيا بعد حدوث عطل مفاجئ صباح اليوم، تسبب في توقف الحركة بشكل مؤقت.

عودة حركة القطارات

ودوّنت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حضرات السادة ركاب الخط الأخضر الثالث، عودة حركة القطارات إلى العمل تدريجيا، وسنوافيكم بآخر التطورات، ونتمنى لكم رحلة سعيدة».