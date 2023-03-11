مواعيد تشغيل المترو في رمضان 2023 بجميع الخطوط.. ساعة إضافية

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مواعيد تشغيل المترو في رمضان 2023 وعيد الفطر المبارك، موضحة أنه تقرر مد المواعيد ساعة، لافته إلى تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع مختلف الجهات المسئولة بالمترو.

مواعيد تشغيل المترو في رمضان 2023

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد تشغيل المترو في رمضان 2023، وفق ما جاء في بيان للشركة:

- قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة وربع صباحا.

- محطة جمال عبدالناصر هي المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث ويجرى مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحا.

- أخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور 12 وسبع دقايق صباحا.

- آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات 12 و38 دقيقة صباحا.

- محطة العتبة هي المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث، ويجرى مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحا.

- أخر قطار بالخط الأول من حلوان ومن المرج الجديدة 12 و ربع صباحا.

- آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة، ومن المنيب 12 ونصف صباحا.

- مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات في تمام الواحدة صباحا.

تعليمات مهمة للركاب

وأشارت الشركة إلى أن هناك مجموعة من السلوكيات التي يجب على الركاب اتباعها، وهي دفع سعر التذكرة المستحقة واحترام خصوصيات الركاب الآخرين، وعلى الركاب الرجال تجنب استخدام العربات المخصصة للسيدات، فضلاً عن عدم القيام بأي أفعال من شأنها المساس بأمن المكان.

وشددت على ضرورة عدم إلقاء الأطعمة او المشروبات داخل العربات أو المحطات حفاظاً على نظافتها، وعدم التدخين داخل العربات أو المحطات، فضلاً عن تجنب مضايقة السائق أو أي من الركاب، وعدم الاستلقاء على الكراسي المخصصة للجلوس.