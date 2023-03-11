كل ما تريد معرفته عن أسعار تذاكر المترو في رمضان 2023.. لا زيادات

حددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أسعار تذاكر المترو، بالتزامن مع قرب شهر رمضان، مؤكدة أن يجرى حاليا الاستعداد الجيد من خلال أعمال الصيانة الكاملة، فضلاً عن تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعن أسعار تذاكر المترو، قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لـ«الوطن»، إنه لا توجد أي زيادات في أسعار التذاكر بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن الشركة تعمل حاليا على الاستعداد الجيد لشهر رمضان سواء بأعمال الصيانة أو تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

تفاصيل أسعار تذاكر المترو

وجاءت أسعار تذاكر المترو عبر الموقع الإلكتروني للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو كالآتي:

- 9 محطات: 5 جنيهات.

- 16 محطة: 7 جنيهات.

- 39 محطة: 10 جنيهات حتى الآن.

أسعار تذاكر المترو لكبار السن «60 سنة»:

- 9 محطات: 2.5 جنيه.

- 16 محطة: 3.5 جنيه.

- 39 محطة: 5 جنيهات.

استعدادات مختلفة لشهر رمضان المبارك 2023

وفي إطار الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المبارك، أكدت الشركة أن غرفة التحكم المركزي، تعمل على المُتابعة اليومية لعمليات التشغيل للخطوط الثلاثة وسُرعة التدخل في حالة الأعطال لتحقيق انتظام التشغيل وتقليل زمن العطل بالتنسيق مع الإدارات الفنية المُختصة، والعمل على تحقيق التشغيل الآمن لمسير القطارات وتطبيق قواعد السلامة للقطارات طبقاً للوائح.

وأكدت أنه يجرى تحسين فترات الدوران في المحطات الانتقالية للحفاظ على انتظام زمن التقاطر والالتزام بجداول التشغيل القياسية، ومُتابعة حالة الركاب بالمحطات المُزدحمة من خلال ربطها بمشروع كاميرات المُراقبة مع اتخاذ القرارات المُناسبة بناءً على حالة الركاب، فضلاً عن متابعة تقابُل القطارات في المحطات التبادُلية في نهاية وقت التشغيل.

كما يجرى التنسيق بين جميع إدارات الصيانة المُختلفة لتنفيذ برنامج الصيانة اليومي بأمان بعد نهاية التشغيل والبرنامج الأسبوعي والشهري، وتطوير جداول الشتغيل لاستيعاب الزيادت المُستمرة في أعداد الركاب وعدم القدرة على تقليل زمن التقاطر في ظل الإمكانيات المُتاحة لعدم سماح نظام الإشارات والتحكم بذلك.