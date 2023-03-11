 مواعيد تشغيل المترو في رمضان 2023.. اعرفها بالتفصيل بجميع الخطوط

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن مواعيد تشغيل المترو في رمضان 2023، مؤكدا أنه يجرى مد ساعات التشغيل ساعة واحدة، وجار حاليا الاستعداد الجيد بالقيام بأعمال الصيانة للقطارات، لافتا إلى تطبيق كل الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

مد مواعيد تشغيل المترو في رمضان 2023

وأضاف المتحدث لـ«الوطن»، أنه تقرر مد مواعيد تشغيل المترو في رمضان 2023 لمدة ساعة على مختلف الخطوط وذلك تيسيرا على المواطنين، مؤكدا أن عدد رحلات الخط الأول من المترو 510 رحلة، والخط الثاني 612، لافتا إلى أنه لا توجد أي نية لزيادة أسعار التذاكر في شهر رمضان.

تفاصيل مواعيد تشغيل المترو في رمضان 2023

في السطور التالية، ترصد «الوطن» خريطة تشغيل المترو في شهر رمضان على مختلف الخطوط، ومواعيد الالتقاء في المحطات التبادلية مثل محطة أنور السادات ومحطة العتبة ومحطة جمال عبدالناصر.

- بداية تشغيل أول قطار هي الساعة 5:15 دقيقة صباحا.

- آخر قطار من محطة حلوان ومن محطة المرج الجديدة: الساعة 12:15 صباحا.

- آخر قطار في الخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب: الساعة 12:30 صباحا.

- آخر قطر في الخط الثالث من محطة عدلي منصور: الساعة 12:05 صباحا.

- آخر قطار في الخط الثالث محطة مترو الكيت كات: الساعة 12:38 صباحا.

- يجرى مقابلة آخر قطار من الخط الأول مع الخط الثاني في محطة أنور السادات التبادلية: الساعة 1:00 صباحا.

- مقابلة آخر قطار من محطة جمال عبدالناصر التبادلية لخط الأول مع الخط الثالث: الساعة 12:30 صباحا.

- مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث: الساعة 12:30 صباحاً في محطة العتبة التبادلية.