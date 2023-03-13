اعترافات تشكيل عصابي تخصص في سرقة عدادات المياه بالجيزة.. نفذ 9 وقائع

قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة عدادات المياه بأسلوب قص المواسير البلاستيكية في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الوراق، يفيد بقيام شخصين يقيمان بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في سرقة عدادات المياه بأسلوب قص المواسير البلاستيكية، واتخذوا من دائرة قسم شرطة الشيخ زايد مسرح لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

القبض على المتهمين

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما والقبض عليهما، وبحوزتهما الأدوات التي يستخدموها في نشاطهما الإجرامي.

الاعترافات

وبعد مواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بارتكاب عدد 9 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد وتصرفهما في المسروقات لدى عميلين لهما، تاجري خردة، وتم القبض عليهما وأرشدا عن المسروقات وهي 4 عدادات مياه.

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.