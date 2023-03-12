وزير خارجية أوكرانيا يحث ألمانيا على تسريع إمدادات الذخيرة

حث وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، ألمانيا على تسريع إمدادات الذخيرة، والبدء في تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة غربية.

نقص الذخائر في ألمانيا

وقال كوليبا، في تصريحات خلال مقابلة مع إحدى الصحف الألمانية نقلها «راديو بولندا»، اليوم، إنّ نقص الذخائر هي المشكلة الأولى في محاولة أوكرانيا صد الهجوم الروسي، موضحًا أنّ مصنعي الأسلحة الألمان أخبروه خلال مؤتمر ميونخ للأمن الذي عقد الشهر الماضي بأنّ الذخائر جاهزة للتسليم، لكنهم في انتظار الحكومة لتوقع العقود، وتابع: «إذا المشكلة تقع على عاتق الحكومة».

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني، أنه لا يتوقع من الحلفاء الغربيين أن يزودوا بلاده بالطائرات المقاتلة التي تطالب بتسليمها في أي وقت قريب، إلا أنه ينبغي تدريب الطيارين الأوكرانيين على أيه حال حتى يكونوا مستعدين بمجرد اتخاذ القرار.

رغبة في مساعدة ألمانية لأوكرانيا

ولفت إلى أنه إذا دربت ألمانيا الطيارين الأوكرانيين فإن ذلك سيكون بمثابة رسالة واضحة على مشاركتها السياسية.