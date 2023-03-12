أوكرانيا تستهدف بـ4 قذائف «كييفسكي» بـ«دونيتسك»

استهدفت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، بـ4 قذائف من عيار 155 ملم، منطقة «كييفسكي» بـ«مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت السلطات في «موسكو» في 2022 على إثر استفتاء ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» إلى جانب 3 مناطق اخرى «خيرسون، لوجانسك، زابوريجيا».

المخابرات الأمريكية: روسيا ستتعرض لضغوط شديدة للسيطرة على «دونباس»

من جانبه، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»،CIA، وليام بيرنز في جلسة استماع للجنة المخابرات بـ«مجلس النواب»، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراهن على أن القوات بلاده يمكن الانتصار في أوكرانيا من خلال حرب استنزاف طاحنة، مضيفا إن المسؤول الروسي يعتقد أن «كييف» تهمه أكثر من «واشنطن».

وأشار بيرنز، إلى أنه من المحتمل أن تزن الصين التأثير الاقتصادي إذا اختارت تسليح «موسكو»، حيث قد تحرمها من الوصول إلى السوق الأوروبية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، أوضح مكتب مدير المخابرات الوطنية في تقريره السنوي عن التهديدات العالمية، أن «موسكو» على الأرجح لن تكون قادرة على تحقيق مكاسب إقليمية كبيرة في أوكرانيا العام الجاري 2023، وستتعرض لضغوط شديدة للسيطرة على «دونباس» شرق البلاد.

متظاهرون يحثون سويسرا على إنهاء العقوبات المفروضة على روسيا

وفي العاصمة السويسرية «برن»، دعا نحو 2000 إلى 3 آلاف شخص، مساء أمس السبت، حكومة البلاد إلى الحفاظ على سياسة الحياد فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، كما حث المتظاهرون، السلطات على إنهاء العقوبات المفروضة على روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي مدينة بلباو الإسبانية، خرج أكثر من 2000 شخص إلى الشوارع في مسيرة داعمة لروسيا، نددوا فيها بحلف شمال الأطلسي «الناتو» وسياسته العدوانية، فيما علق المتظاهرون وسط المدينة أعلام روسيا ومقاطعتي «لوجانسك، دونيتسك» على مبنى مجلس المدينة.

وسيخسر وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أي فرصة لتولي منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، إن لم تضاعف «لندن» حصتها في تمويل التكتل العسكري، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام بريطانية.

وقال مصدر في «الناتو» لصحيفة «التليجراف» البريطانية، إن فرنسا ترغب في أن تتولى شخصية من «الاتحاد الأوروبي» منصب الأمين العام المقبل للتكتل العسكري.