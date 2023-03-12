حنفي جبالي يلتقي رئيس مجلس النواب الهندي: أهداف استراتيجية تجمع البلدين

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برئيس مجلس النواب الهندي، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة حالياً في مملكة البحرين.

اعتزاز مصر بالعلاقات

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تربطها بالهند، مشيراً في هذا الصدد إلى الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً إلى الهند، والتي تُعد انعكاساً واضحاً لخصوصية العلاقات المصرية - الهندية، بما تمخضت عنه من رفع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي على التطلع لتعزيز التعاون البرلماني المصري - الهندي.

أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تقديره التام للتعاون الناجح بين مصر والهند في المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، كما تناول التحديات الاقليمية التي تواجهها دول المنطقة خاصة في ظل تزايد موجات التطرف والارهاب، مستعرضاً الجهود المصرية الرائدة في مكافحة الارهاب والتطرف، وأيضًا أوجه التعاون المصري مع الدول الصديقة في مواجهة تلك التحديات.

زيارة الرئيس للهند

من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب الهندي اعتزازه بهذا اللقاء، مؤكدا أنه يحمل مشاعر الصداقة التي يكنها الشعب الهندي للشعب المصري الصديق، كما أعرب رئيس مجلس النواب الهندي عن تقديره التام لحالة الزخم الايجابي التي تشهدها العلاقات المصرية الهندية.

وأشاد بالزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً إلى الهند، والتي فتحت آفاق واسعة من التعاون المصري - الهندي في شتى المجالات في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.