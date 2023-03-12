«أبل» تخفض مرتب مديرها في 2023 لـ49 مليون دولار.. أقل بنسبة 40%

ذكرت تقارير أن رئيس شركة الهواتف الأمريكية الشهيرة «أبل»، تيم كوك، يستعد لتقليل الأجور في الشركة في عام 2023، وسيتم الكشف عن ذلك خلال اجتماع المساهمين السنوي.

بيان صحفي لـ أبل

وأصدرت شركة أبل، بيانا صحفيا، توضح فيه أنّ راتب كوك هذا العام سيكون 49 مليون دولار فقط بنسبة أقل من 40% مما حصل عليه الرئيس التنفيذي لشركة أبل في عام 2022، حيث حصل على تعويضات العام الماضي، وصلت إلى 99.4 مليون دولار.

حافز سنوي لرئيس أبل

كان هناك تعويض آخر في عام 2022، وصل إلى 84 مليون دولار، لكن في العام الحالي 2023 سيكون فقط 49 مليون دولار شاملًا المرتب الأساسي الذي يصل إلى 3 مليون دولار بجانب حافز سنوي قيمته 6 ملايين دولار، أما نسبته من الأسهم العام الحالي ستكون بقيمة 40 مليون دولار، لكنها كانت 75 مليون دولار في عام 2022.

ثروة رئيس أبل الحالي

في الوقت الذي كشف مجلس إدارة شركة أبل أن هناك الرواتب الجديدة تأتي في ظل الوضع الاقتصادي العالمي حاليا والتأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية بجانب إفلاس بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأول الجمعة، وكان رئيس شركة أبل الذي تولى المنصب منذ عام 2011 لديه ثروة شخصية تصل إلى 1.7 مليار دولار، بحسب مجلة «فوربس» المختصة بمتابعة أموال رجال الأعمال حول العالم.