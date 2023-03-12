تراجع استيراد مصر من الصابون إلى 45.2 مليون دولار في 3 أشهر

تراجع استيراد مصر من الصابون في الربع الأول من العام المالي الجاري «يوليو – سبتمبر 2022» لـ45.2 مليون دولار من 65.3 مليون دولار، في الشهور الثلاث السابقة للربع «أبريل – يونيو 2022»، ومقارنة بـ84.4 مليون دولار في الربع المناظر العام المالي السابق «يوليو – سبتمبر 2021».

قائمة المدفوعات على الواردات

بحسب التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري، يناير 2023، فإن قائمة المدفوعات على الواردات تضمنت الصابون ومحضرات الغواسل العضوية التي تستوردها مصر، متضمنةً تطور تاريخي لفاتورة الاستيراد التي تراجعت من 84.4 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي «يوليو – سبتمبر 2022» لـ45.2 مليون دولار في الربع ذاته من العام التالي «يوليو – سبتمبر 2023».

إنفاق مصر على استيراد الصابون

خلال العام المالي الماضي 2021 - 2022، تطور إنفاق مصر على استيراد الصابون، فبدأ بـ84.4 مليون دولار في الربع الأول، ثم 105.3 مليون دولار في الربع الثاني، ثم 105.2 مليون دولار في الربع الثالث، ثم 65.3 مليون دولار في الربع الرابع من العام المالي.

تمتلك مصر صناعة وطنية من الصابون، سواء في القطاعين العام والخاص، ويمثل مصنع الزيوت والصابون التابع لوزارة قطاع الأعمال العام الأول، فيما تتعدد مصانع القطاع الخاص المنتجة للصابون ومستحضرات الغسيل، ويعتمد كل من القطاعين على واردات الخامات من الخارج مثل الزيوت، التي تدخل بشكل رئيسي في صناعة الصابون إلى جانب المركبات الكيماوية والعضوية مثل صودا آش.