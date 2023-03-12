الإعدام للمتهم بقتل والده بالجيزة.. «وضع له السم في المحشي»

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المتهم بقتل والده والشروع في قتل زوجته وشقيقته بوضع السم لهم داخل وجبة محشي في منطقة الصف، لرفضه زواجه من نجلة عمه، بالإعدام شنقًا بعد ورود رأي مفتي الجمهورية في إعدامه.

المتهم تخلص من والده بالسم

وجاء في أوراق القضية، أن المتهم تكاثرت عليه المشاكل بينه وبين المجني عليه «والده» بسبب رفضه الزواج من نجلة عمه، فاختمرت في ذهنه فكرة التخلص منه ومن جميع أفراد أسرته عن طريق وضع السم لهم داخل وجبة المحشي التي يتناولونها.

وضع السم في الطعام

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم وضع السم في الطعام لجميع أفراد أسرته فتوفي والده متأثرًا بإصابته الواردة في تقرير الصفة التشريحية، وأصيبت زوجة والده وشقيقته بحالة تسمم وجرى علاجهما.

وأوضح المتهم أن الدافع وراء ارتكابه الجريمة هو رفض والده المجني عليه من زواجه من ابنة عمه، وكثرة المشاكل فيما بينهما بعد وفاة والدته.