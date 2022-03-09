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إحالة أوراق المتهم بقتل طفلته بالجيزة للمفتي.. «وضع السم في الرضعة»

«القهوجي» فشل في النوم بسبب بكاء الطفلة الرضيعة فقرر التخلص منها

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العنود مدني
06:51 م | الأربعاء 09 مارس 2022
تعبيرية

تعبيرية

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بإحالة أوراق المتهم بقتل ابنته، لفضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 9 مايو المقبل، للنطق بالحكم، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، وياسر علي الزيات، وأمانة سر أشرف صلاح.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 12075 لسنة 2021 جنايات أوسيم، والمقيدة برقم 4408 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، عن أن المتهم «م. ع»، 34 عاما، قهوجي، خطط لقتل طفلته «أحباب» تبلغ من العمر 9 أشهر، وأعد لذلك الغرض مادة سامة ووضعها في «الرضاعة» البلاستيكية الخاصة بها، كما اعتدى عليها بالصفعات، وحملها وطرحها أرضا محدثا إصابتها التي أودت بحياتها، بسبب بكائها الدائم، الذي تسبب في منعه من النوم.

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