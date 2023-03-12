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الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تكرم القيادات التنفيذية والسياسية والأمنية

كتب:

كريم عثمان
03:04 م | الأحد 12 مارس 2023
البابا تواضروس

البابا تواضروس

قام قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتدشين كنيسة القديس العظيم مارجرجس بجزيرة بدران بشبرا مصر.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وبعد انتهاء مراسم القداس الإلهي قام قداسة البابا بتكريم مجموعة من القيادات التنفيذية والسياسية والأمنية،  وذلك على مجمل مساهماتهم في خدمة ومساعدة المواطنين.

تكريم القيادات التنفيذية والسياسية والأمنية

وبعد انتهاء التكريمات استمع قداسة البابا إلى كورال الكنيسة ثم وزع الهدايا على شعب الكنيسة بالكامل.

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