تحالف العمل الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وقع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، بروتوكول تعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتمثلها أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بهدف تنسيق الجهود لتنفيذ استراتيجية الدولة الوطنية؛ بما يضمن تنفيذ المبادرات التنموية والفعاليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية لخدمة المواطنين في جميع مجالات التنمية المختلفة.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مؤتمره الأول بضرورة مد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية وخاصة المناطق النائية.

ووقع البروتوكول ممثلا عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف، والأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية.

تقديم المزيد من الدعم للفئات الأولى بالرعاية

وأكدت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بضرورة بذل قصارى الجهود لتقديم المزيد من الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية من خلال جهود داعمة ومبادرات طموحة من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين لتخفيف العبء عليهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشادت عبد القوي بتوقيع بروتوكول التعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤكدة أن هذا التعاون يستهدف تنسيق جميع الجهود في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز دور الدولة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية والتكاتف لخدمة المواطنين.

من جانبه، أعرب الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية عن سعادته بانضمام أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، الذراع التنموي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لعضوية التحالف الوطني، مؤكدا بذل كل الجهود لتوفير حياة كريمة لكل مواطن على أرض مصر.

وأضاف: «أعيننا مرفوعة نحو الله يرشدنا ويقوينا، أيدينا ممدودة بعضنا لبعض للتعاون وممدودة للآخرين للدعم والحب».

جدير بالذكر أن أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية تمثل الذراع التنموي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهي مؤسسة غير هادفة للربح تعمل على تقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة للمواطنين غير القادرين بالمجان دون تفرقة بين دين أو جنسية أو لون أو لغة.

انطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 2022 عاما للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، إذ يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي في المحافظات؛ منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيًا و27 اتحادا إقليميًا، التي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.