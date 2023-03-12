الأزهر يكرم الفائزين في مسابقة «تراث الإمام الماتريدي»

انطلقت، منذ قليل، بقاعة مؤتمرات الأزهر، أعمال حفل تكريم الفائزين في المسابقة البحثية التي عقدها المجمع لباحثي مؤسسة الأزهر الشريف، بعنوان «تراث الإمام الماتريدي»، ضمن توجيهات فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالتعاون مع جمهورية أوزباكستان.

مسابقة تراث الإمام الماتريدي

واستهدفت المسابقة دراسة سيرة الإمام الماتريدي وتراثه العلمي وتابعيه، إضافة إلى تأريخ ظهور المدرسة الماتريدية ومراحل تطورها وتراث أعلامها العلمي، وتوثيق المخطوطات اليدوية المتعلقة بالمدرسة الماتريدية التي لا تزال محفوظة في خزائن مكتبات العالم، وتعزيز الوعي بالقيم الإنسانية وقيم التسامح المتضمنة في أعمال علماء المدرسة الماتريدية على نطاق واسع، ومواجهة الأفكار التكفيرية للتيارات الحديثة التي تمارس نشاطها تحت غطاء الدين الإسلامي الحنيف.

حفل تكريم الفائزين

وعقد حفل تكريم الأزهر بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والدكتور جاسور نجم الدينوف، المسؤول بديوان رئيس جمهورية أوزبكستان، والدكتور جمال الدين كريموف، مدير مركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر.