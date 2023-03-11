2000 متسابق باليوم الأول للتصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر بكفر الشيخ

انطلقت اليوم السبت، أول أيام اختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، بمحافظة كفر الشيخ، والمقامة بمقر معهد بنين كفر الشيخ الثانوي المجاور للمنطقة.

وتابع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية سير اختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، اليوم السبت، بمقر معهد بنين كفر الشيخ الثانوي المجاور للمنطقة، بحضور المشرف العام على سير الاختبارات من قطاع المعاهد الأزهرية؛ أحمد محمد موسى، عضو فني شرعي برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

200 متسابق من الأروقة الأزهرية ومكاتب التحفيظ

وشارك بالمسابقة اليوم في مستهل أيامها عدد 200 متسابق من الأروقة الأزهرية ومكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، بإدارات «الحامول، وقلين، والرياض» التعليمية الأزهرية، حيث تم توزيع المتقدمين علي عشرة لجان.

ويقوم على تقييم المتقدمين مجموعة متميزة من موجهي شؤون القرآن الكريم بالمناطق الأزهرية الأخرى، من خلال نظام التوثيق المرئي والمسموع للمتقدمين بمعدات المايك والكاميرا وبرامج مخصصة تٌربط بأجهزة الكمبيوتر وذلك بمعاونة وإعداد المتميزين من مُعلمي الحاسب الآلي بالمنطقة ومعاهدها.

وحرص رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، على متابعة التجهيزات لسير تلك التصفيات منذ انظلاقها، مؤكداً على فرض قواعد النظام في اختباراتها، مشدداً على أهمية التأمين الشامل لها، موجهاً بتجهيز استراحة المنطقة بشكل جيد لاستقبال القائمين على إشراف ومتابعة تصفيات المسابقة من خارج المنطقة.

استمرار فعاليات التصفيات لمدة خمسة أيام

وتستمر فعاليات تلك التصفيات لمدة خمسة أيام، لتختتم فعالياتها في يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 من مارس الجاري.

ويقوم بالإشراف على تنفيذ المسابقة من قبل المنطقة الشيخ أحمد رمضان، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة، ويُعاونه في التنسيق والإعداد لتلك الاختبارات السيد العقداوي، وبعضاً من إداريي المنطقة، كما يقوم على الإعداد والتجهيز لأجهزة الحاسب الآلي إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة بقيادة الدكتور محمود عيسي، ويُعاونه مجموعة متميزة من موجهي ومُعلمي الحاسب الآلي بالمنطقة.