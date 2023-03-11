صلاة التراويح في رمضان 2023.. الأزهر والأوقاف يعلنان عدد ركعاتها ومدتها

صلاة التراويح لشهر رمضان 2023 ينتظرها المسلمون ليؤدونها بحب شديد تضرعا لله سبحانه وتعالى وطمعا في ثواب أكبر خلال تلك الأيام المباركة، ورغم عدد ركعاتها الأكثر ووقتها الأطول مقارنة بسائر الصلوات اليومية، لكنها لها طابع خاص كونها ترتبط بالشهر الكريم، وفي هذا التقرير يستعرض تفاصيل صلاة التراويح رمضان 2023، وفقا لما أعلنه الجامع الأزهر وزارة الأوقاف.

صلاة التراويح في الجامع الأزهر رمضان 2023

وبخصوص صلاة التراويح في الجامع الأزهر 2023، تقرر أن تكون بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية بواقع 20 ركعة يوميا بجزء كامل بالقراءات العشر، بالإضافة إلى 30 درسا مع التراويح، فصلا عن صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر.

مدة صلاة التراويح في رمضان 2023

ولعل مدة صلاة التراويح في رمضان 2023، أمر يبحث عنه الكثيرون، وهو ما تحدث حوله الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قائلًا إن مدة التراويح سيون أمر مترك للاتفاق بين الإمام والمصليين، كما كان الوضع في فترة تفشي فيروس كورونا، فّا سى الاتفاق على قراءة جزء كامل في الصلاة فلا بأس، وإن كان غير ذلك فبها أيضًا، فالأمر برمته متروكل لرغبة الطرفين.

رمضان 2023

وأوضح وزير الأوقاف خلال فعاليات المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية 29 للقرآن الكريم، فيما يتعلق بصلاة التراويح في رمضان 2023، أن صلاة ستكون بنصف حزب في مسجد الحسين، وهو ما يعادل ربعين من القرآن، أي كما يعادل نحو 4 صفحات، مؤكدًا أن الأمر سيكون في صلاة التهجد مماثلا لصلاة التراويح.

قراء صلاة التراويح رمضان 2023

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أسماء كبار القراء، لصلاة التراويح في المساجد، بينها مسجد الإمام الحسين لرمضان 2023، وجاءت أسمائهم كالتالي:

لليلة الأولى من الشهر الفضيل - الدكتور أحمد نعينع.

الليلة الثانية من الشهر الفضيل - الشيخ محمود الخشت.

الليلة الثالثة من الشهر الفضيل - الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

الليلة الرابعة من الشهر الفضيل - الشيخ حجاج الهنداوي.

الليلة الخامسة من الشهر الفضيل - الشيخ طه النعماني.

الليلة السادسة من الشهر الفضيل - الشيخ محمدي بحيري.

الليلة السابعة من الشهر الفضيل - الشيخ صلاح الجمل.

الليلة الثامنة من الشهر الفضيل - الشيخ عبدالله عزب.

الليلة التاسعة من الشهر الفضيل - الشيخ أحمد أبو فيوض.

الليلة العاشرة من الشهر الفضيل - الشيخ محمود علي حسن.

الليلة الحادية عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ هاني الحسيني.

الليلة الثانية عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ العزب سالم.

الليلة الثالثة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ إبراهيم الفشني.

الليلة الرابعة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ كارم الحريري.

الليلة الخامسة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ أحمد تميم.

الليلة السادسة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ محمد عبدالبصير.

الليلة السابعة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ حجاج هنداوي.

الليلة الثامنة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ محمدي بحيري.

الليلة التاسعة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ عبد الله عزب.

الليلة العشرين من الشهر الفضيل - الشيخ محمود عبدالباسط الحسيني.

الليلة الحادية والعشرين من الشهر الفضيل - الشيخ العزب سالم.

الليلة الثانية والعشرين من الشهر الفضيل - الشيخ طه النعماني.

الليلة الثالثة والعشرين من الشهر الفضيل - الشيخ هاني الحسيني.

الليلة الرابعة والعشرين من الشهر الفضيل - الشيخ محمود الخشت.

الليلة الخامسة والعشرين من الشهر الفضيل - الشيخ أحمد أبو فيوض.

الليلة السادسة والعشرين من الشهر الفضيل - الدكتور أحمد نعينع.

الليلة السابعة والعشرين من الشهر الفضيل - الشيخ صلاح الجمل.

الليلة الثامنة والعشرين من الشهر الفضيل - الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

الليلة التاسعة والعشرين من الشهر الفضيل - الشيخ كارم الحريري.

الليلة الثلاثين من الشهر الفضيل - الشيخ محمود عبدالباسط الحسيني.