الأزهر يدعم الأسر الأكثر احتياجا في مطروح بمواد غذائية بـ3 ملايين جنيه

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، دعم محافظة مطروح من خلال بيت الزكاة والصدقات بعدد 10 آلاف كوبون بقيمة 3 ملايين جنيه مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمدن وقري المحافظة.

دعم الأزهر للأسر الأكثر احتياجًا

واستقبل محافظ مطروح، اليوم السبت، فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية ومصطفى قنديل مدير إدارة بيت الزكاة بالأزهر الشريف وناقش معهم الدعم للأسر في محافظة مطروح.

بيت الزكاة يدعم أهل مطروح

وأوضح رئيس منطقة مطروح الأزهرية أن كوبونات بيت الزكاة موزعة على مدن المحافظة وهي كالتالي 6000 كوبون في مطروح، العلمين 750 كوبونا، الحمام 1000 كوبون، قرى البنجر 1000 كوبون، سيوة 750 كوبونا، براني 500 كوبون.

كوبونات بيت الزكاة

وذكر أنه سيتم تسليم المستفيدين للمواد الغذائية من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بمراكز محافظة مطروح، بالإضافة إلى 1000 مستفيد سيتلقى كوبونا من خلال البريد موزعة على المركز تابعين لبيت الزكاة والصدقات المصرى.

استبدال كوبونات بيت الزكاة من الجمعيات الاستهلاكية

ووجه محافظ مطروح إلي مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح للتأكد من تواجد السلع الغذائية بأنواعها وبكميات وافرة، وذلك كي يتمكن المواطنين من القيام باستبدال الكوبونات التي يبحثون عليها بمواد غذائية والذين جري منحهم بكوبونات بيت الزكاة التابعة للأزهر الشريف.