افتتاح مركز القياس والتقويم بجامعة كفر الشيخ

افتتح الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، مركز القياس والتقويم بالجامعة، وذلك بحضور وفد مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي ممثل من كل من الدكتور سحر سيد أمين، مدير مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، والدكتور عزة عبد الله، أستاذ بكلية الآداب بجامعة بنها، والدكتور عرفة سلامة، أستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، والدكتور هشام عزت سعد، الخبير الداخلى بمركز القياس والتقويم، والدكتور أحمد فخرى، الخبير الداخلى بمركز القياس والتقويم.

جاء ذلك، بمشاركة الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو والي، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور عمرو على سعد، مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والدكتور تامر كامل، مدير مشروع إنشاء مركز للقياس والتقويم بالجامعة، والدكتور شيماء سرور، نائب مدير مشروع إنشاء مركز للقياس والتقويم بالجامعة.

إنشاء وحدات جديدة للقياس والتقويم

كما تم أيضاً، التوقيع على محضر تسليم وتسلم مشروع إنشاء مركز للقياس والتقويم بجامعة كفر الشيخ ووحدات للقياس والتقويم بكليتي الآداب والتربية الرياضية، وزيارة دعم فنى لمشروع ميكنة الاختبارات العملية والشفوية بكلية الصيدلة.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن أهداف المركز تتلخص فى نشر ثقافة تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات، وتعميق ثقافة القياس والتقويم على المستوي التعليمي والإداري، وإصدار الأدلة المطلوبة فى مجال تطوير نظم التقويم والامتحانات فى ضوء المعايير الأكاديمية القومية المرجعية المعتمدة ونشرها بوحدات القياس والتقويم الطلابي بكليات الجامعة، ومتابعة تفعيل ميثاق تقويم الطلاب فى وحدات القياس والتقويم التى تم إنشائها، وتأهيل كوادر وخبراء فى مختلف مجالات، واهتمام المركز لتقديم الدعم الفني المطلوب للكليات، وقياس دوري لأثر ومردود وحدات القياس، والتقويم الطلابي بالكليات وتفعيل دورها فى ضوء الهدف من إنشائها، وتقديم الدعم الفني للكيات فى مجال إنشاء بنوك للأسئلة بمختلف تخصصاتها، وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكليات المختلفة، وإعداد المدربين فى مجال التقويم بكليات الجامعة.

الجامعات التكنولوجية قاطرة التقدم لمستقبل أفضل

وأضاف «دسوقي»، أن مصر تشهد طفرة كبيرة فى مجال التحول الرقمى والتكنولوجيا، وحرص الجامعة علي أن تكون جامعة ذكية ابتكارية تعمل على تطبيق التقنيات الرقمية فى التعليم التكنولوجى، وتوفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، لافتاً أن الجامعات التكنولوجية قاطرة التقدم لمستقبل أفضل.

جدير بالذكر، أن مركز القياس والتقويم والاختبارات الالكترونية بجامعة كفر الشيخ، يضم وحدة الاختبارات الإلكترونية والتصحيح الآلي، ووحدة التحليل الإحصائي، ووحدة العلاقات العامة والنشر والإعلان، ووحدة المتابعة والدعم الفني، ووحدة التدريب.