ننشر جدول الطعون وأسماء المرشحين لرئاسة جامعة كفر الشيخ

تتلقى لجنة اختيار القيادات الجامعية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات المصرية غدا الإثنين آخر يوم لتلقي الطعون، وذلك على المرشحين الـ 9 لشغل منصب رئيس جامعة كفر الشيخ، والتي بدأت اليوم الأحد وتنتهي غدا الإثنين.

موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين

بينما تنظر لجنة اختيار القيادات الجامعية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات المصرية يوم الثلاثاء 7 من شهر مارس الجاري البت في الطعون، وإعلان القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس جامعة كفر الشيخ.

كما يتم الأربعاء تسليم أوراق المتقدمين للجان المختصة.

أسماء المرشحين على منصب رئيس جامعة كفر الشيخ

بينما كان قد تقدم عدد 9 من المرشحين ضمن القائمة المبدئية لشغل منصب رئيس جامعة كفر الشيخ، وهم كالتالي:

- دكتور عبدالرازق يوسف عبدالعزيز دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

- دكتور حاتم عبدالرؤوف الشيشيني، أستاذ ورئيس قسم المحاسبة كلية التجارة جامعة طنطا.

- دكتور محمد مصطفي إبراهيم عبدالعال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب.

- دكتور رمضان أحمد الدوماني، قائم بأعمال عميد كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ.

- دكتور ياسر مصطفي الجندي، عميد كلية التربية جامعة كفر الشيخ.

- دكتور عبدالحليم مصطفي عبدالمنعم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ.

- دكتور يحيى زكريا أحمد عيد، عميد كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ.

- دكتور شيرين حامد محمد أبو وردة، أستاذ إدارة الأعمال، وعميد كلية التجارة السابق.

- دكتور طه أحمد إسماعيل قرع، عميد كلية الطب بجامعة كفر الشيخ.

وكشف مصدر مطلع بجامعة كفر الشيخ في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن المرشحين جميعهم من داخل جامعة كفر الشيخ بخلاف مرشح واحد فقط من خارج الجامعة.