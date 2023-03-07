وفد دعم الجودة والتأهيل للاعتماد بـ«التعليم العالي» يزور جامعة كفر الشيخ

استقبل الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الثلاثاء، وفد إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد بوحدة إدارة مشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لزيارة الدعم الفني والمتابعة لكليتي الحاسبات والمعلومات والآداب بجامعة كفر الشيخ، والمتعاقد عليها ضمن مشروعات دعم وتطوير الفاعلية التعليمية «الدورة السادسة».

المساهمة في توفير بيئة تعليمية مناسبة

وبحسب بيان صادر عن الجامعة، تهدف الزيارة إلى المساهمة في توفير بيئة تعليمية لرفع مستوى الفاعلية التعليمية بالمرحلة الجامعية الأولى بما يضمن إمداد المجتمع بخريجين ذوي مواصفات تواكب متطلبات سوق العمل.

وتتلخص أهم أهداف الفاعلية التعليمية في تطوير البينة التحتية بما يتلائم مع الطرق الحديثة في التعليم والتعلم، وتطوير البرامج التعليمية القائمة وفقا لمعايير أكاديمية مرجعية متبناه، ومتوافقة مع متطلبات ضمان الجودة ومعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتطوير أساليب التعليم والتعلم لتشمل أساليب غير تقليدية تتوافق مع نظم تعلم حديثة من خلال التدريب وورش العمل، وتفعيل نظام جودة البرامج بدءاً من التوصيف، والتقييم، والاستفادة من التغذية الراجعة، والمراجعة الداخلية والخارجية، وإعداد تقرير البرامج، ووضع خطة تحسين وتطبيقها، لرفع كفاءة المنظومة العلمية والتطبيقية والمجتمعية للمحتوي العلمي.

يأتي ذلك إضافة لوضع استراتيجيات للتعليم والتعلم بمشاركة الأطراف المعنية، وزيادة مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب في تفعيل نظام جودة البرامج التعليمية، وتطوير أساليب التقييم ونظم الامتحانات بما يضمن تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة من خلال تطبيق خرائط المنهج إلى جانب ضمان العدالة وعدم التميز.

نشر اللقاءات والبيانات والمعلومات الإلكترونية

كما تهدف أيضاً إلى زيادة رضا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والأطراف المجتمعية عن مستوى الفاعلية التعليمية، والمشاركة في ملتقيات سنوية على مستوى المؤسسات المتعاقدة بالجامعات المشاركة، لنشر الممارسات الجيدة في مختلف المجالات، ونشر فاعليات اللقاءات والبيانات والمعلومات الإلكترونية والمطبوعات الورقية.

وقام فريق الزيارة بكل كلية بمتابعة ما تم إنجازه من الخطة التنفيذية لأنشطة المشروع، ومراجعة معايير الاعتماد، وأوصت اللجنة بالاستمرار في تنفيذ فعاليات المشروعين لتحقيق الهدف المنشود وهو الوصول إلى الاعتماد الأكاديمي.