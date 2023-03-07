جامعة كفر الشيخ: تطوير أساليب التدريب لتعميق المهارات والقدرات العلمية

نظمت الوحدة المركزية للتعلم الإلكتروني بجامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان «دور التعلم الإلكتروني للتغلب على تبعات تطبيق الذكاء الاصطناعي Chat gpt»، بكلية الصيدلة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد مصطفي عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

جاء ذلك، بحضور مجموعة من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس بكافة كليات الجامعة، وحضور كل من الدكتور عمرو علي سعد، المدير التنفيذي للمشروعات بالجامعة، والدكتورة مي رمضان، مدير الوحدة المركزية للتعليم الإلكتروني، وبمشاركة فريق من بنك المعرفة المصري، حيث تم خلال الفعاليات تكريم منسقي الكليات ومهندسي فريق مركز التعلم الإلكتروني.

الجامعة تؤدي دوراً ريادياً في إعداد القوى البشرية

وأشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون التعليم والطلاب، في كلمته، إلى أن الجامعة تؤدي دوراً ريادياً في إعداد القوى البشرية المؤهلة للعمل في القطاعات المختلفة من خلال تزويدها بالمعارف والمهارات اللازمة بما يُمكنها من التعايش مع العصر التقني، فضلاً عن تدعيمها بوسائل متطورة لمواكبة التقدم السريع والمتطور، ويتطلب التغيير التكنولوجي زيادة المهندسين التكنولوجيين.

وأضاف «عبد العال»، أنه يشترط تطوير أساليب التدريب والتعليم من أجل تحديث وتعميق المهارات والمعارف والقدرات العلمية، ورفع مستوى الموارد البشرية، وتوفير التجهيزات الحديثة والمتطورة المساعدة على تحقيق التنمية والتقدم المنشود، وعليه يهدف هذا الحديث إلى التعرف على طبيعة الدور الذي تؤديه الجامعة في تنمية وتأهيل الإطارات اللازمة لمواجهة التغيير التكنولوجي من خلال الاهتمام بتطوير مناهج التعليم العالي من جهة، وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والصناعي من جهة ثانية، ناهيك عن العمل لتوجيه البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لخدمة التنمية الشاملة ومواكبة التغيرات التكنولوجية.

وانتهت ورشة العمل بشرح من الدكتورة فاتن قنصوة، رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب وفريق بنك المعرفة المصري، على كيفية رفع المقررات وعمل الاختبارات على منصة ثينكي، واستكملت الدكتورة مي رمضان، شرح التحديات الخاصة بالذكاء الاصطناعي متمثلاً في تطبيق ChatGpt والحلول من خلال منصات التعلم الإلكتروني ودور الجامعات في مواكبة التطور التكنولوجي ومسئولية أعضاء هيئة التدريس في التوعية والتوجيه.

المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة 2030

جدير بالذكر، أن جامعة كفر الشيخ تسعى لعملية التحول الرقمي في التعلم، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف في سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب المجتمع الجامعي للارتقاء بالوطن، والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التعليمية للمجتمع الجامعي في التعلم الإلكتروني، ورفع مستوى التعليم لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة.