سعر كرتونة البيض والكتاكيت في المحافظات اليوم

شهدت سعر كرتونة البيض والكتاكيت بالمحافظات اليوم الأحد، تراجعا في سعر البيض البلدي، بينما سجلت أسعار الكتاكيت بين تراجع واستقرار في أنواعها.

تراجع سعر كرتونة البيض والكتاكيت بالمحافظات اليوم

وأكد الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض والكتاكيت بالمحافظات اليوم قد شهدت تراجعا جيدا يعود بالنفع على قطاع المستهلكين، إذ سجلت أسعارها التالي:

سعر كرتونة البيض الأبيض 99 جنيها

سعر كرتونة البيض الأحمر 102 جنيها

- سعر كرتونة البيض البلدي 112 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت بالمحافظات

وأشار «يحيى» أن سعر كرتونة البيض والكتاكيت بالمحافظات اليوم قد شهدت حركة بيع وتداول في الأسواق الحرة في المحافظات على نطاق واسع.

وجاءت أسعار الكتاكيت كالتالي:

- سعر الكتكوت الأبيض بين 21 و23 جنيها

- سعر الكتكوت ساسو بين 16 و17 جنيها

- سعر الكتكوت البلدي 8 جنيهات

- سعر كتكوت روزي 8:85 جنيه.