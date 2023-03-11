سعر كرتونة البيض والكتاكيت في المحافظات اليوم.. «الساسو» بـ16 جنيها

شهدت سعر كرتونة البيض والكتاكيت بالمحافظات اليوم السبت تراجعا ممتازا في سعر كرتونة البيض الأحمر والأبيض، كما شهدت أسعار الكتاكيت تراجع أنواع واستقرار أنواع أخرى.

تراجع سعر كرتونة البيض والكتاكيت بالمحافظات اليوم

وأكد الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض والكتاكيت بالمحافظات اليوم سجل تراجعا جيدا للغاية، وذلك بجميع أنواع البيض، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين.

وسجلت أسعار البيض التالي:

- سعر كرتونة البيض الأبيض 98 جنيها، بتراجع جنيهين.

- سعر كرتونة البيض الأحمر 99 جنيها، بتراجع جنيهين.

- سعر كرتونة البيض البلدي 115جنيها، بتراجع جنيهين.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت بالمحافظات

وأوضح «زكريا» أن سعر كرتونة الكتاكيت بالمحافظات اليوم سجلت تراجعا أيضا في مستهل تعاملات الأسبوع في شتى ربوع محافظات الجمهورية.

وجاءت أسعار الكتاكيت كالتالي:

- سعر الكتكوت الأبيض بين 22:40 و24 جنيها.

- سعر الكتكوت ساسو بين 16 و17:50 جنيه.

- سعر الكتكوت البلدي 7.50 جنيه.

- سعر كتكوت روزي 8.75 جنيه.