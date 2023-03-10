سعر كرتونة البيض والكتاكيت في المحافظات اليوم الجمعة

سجل سعر كرتونة البيض والكتاكيت بالمحافظات اليوم الجمعة، تراجعا كبيرا في سعر لـ«البلدي»، بقيمة 3 جنيهات، كما تراجعت كرتونة البيض الأحمر بقيمة 10 جنيهات، والبيض الأبيض بقيمة 7 جنيهات، بينما شهدت أسعار الكتاكيت تراجعا في بعض الأصناف واستقرار أصناف أخرى بالأسواق.

سعر كرتونة البيض والكتاكيت بالمحافظات اليوم

وكشف الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض بالمحافظات اليوم سجل تراجعا كبيرا للغاية في جميع أنواع البيض بما يعود بالنفع على المستهلكين، إذ سجلت أسعارها التالي:

- سعر كرتونة البيض الأبيض 100جنيه.

- سعر كرتونة البيض الأحمر 101 جنيها.

- سعر كرتونة البيض البلدي 117 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة بالمحافظات

وأشار «يحيى»، أن سعر الكتاكيت بالمحافظات اليوم شهد تراجعا ممتازا لم يحدث منذ أسابيع، لافتا أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من التراجع نتيجة توافر المعروض من الداجن.

وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم كالتالي:

- سعر الكتكوت الأبيض بين 21:65 حتى 23 جنيها.

- سعر الكتكوت ساسو بين 15:75 وحتى 16:50 جنيه.

- سعر الكتكوت البلدي 7 جنيهات.

- سعر كتكوت روزي 8:60 جنيه.