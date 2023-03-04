تراجع سعر كرتونة البيض والكتاكيت بالمحافظات اليوم.. «الروزي» بـ8 جنيهات

شهد سعر كرتونة البيض والكتاكيت بالمحافظات اليوم السبت، تراجعا كبيرا، إذ انخفض سعر كرتونة البيض الأحمر بقيمة 10 جنيهات، كما تراجع البيض البلدي والكتاكيت أيضا.

تراجع سعر كرتونة البيض والكتاكيت بالمحافظات اليوم

وكشف الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض والكتاكيت اليوم بالمحافظات سجلت تراجعا اليوم السبت، وجاءت كالتالي:

- سعر كرتونة البيض الأبيض 112 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

- سعر كرتونة البيض الأحمر 114 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

- سعر كرتونة البيض البلدي 122 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت بالمحافظات

وأشار «زكريا» أن أسعار الكتاكيت اليوم بالمحافظات سيشهد مزيدا من التراجع، وذلك جراء زيادة إنتاج البيض وزيادة التفريخ بشكل كبير مع تحسن الأحوال الجوية.

وجاءت أسعار الكتاكيت كالتالي:

- سعر الكتكوت الأبيض تراوح بين 21 حتى 22 جنيها.

- سعر الكتكوت ساسو تراوح بين 13.50 حتى 15 جنيها.

- سعر الكتكوت البلدي 7 جنيهات.

- سعر كتكوت روزي 8 جنيهات.