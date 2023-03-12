وصول 225 ألف شتلة مثمرة إلى كفر الشيخ ضمن «100 مليون شجرة»

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، استلام قافلة تتضمن 225 ألف شجرة مثمرة، لزراعتها بالمحافظة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، وفى إطار البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى لتوريد الأشجار لعدد من محافظات الجمهورية.

كما شارك المحافظ ونائبه، في زراعة الأشجار على طريق رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا» وبعدد من ميادين مدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، ومنسق المبادرة، والمهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور محمود زهران، مدير جهاز النظافة بالمحافظة، وعدد من التنفيذيين والشعبيين.

وصول 225 ألف شجرة

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 225 ألف شجرة، لتوزيعها على مراكز ومدن المحافظة والمديريات الخدمية لزراعتها، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزراعة «100 مليون شجرة»، والمبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وفى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى لتوريد الأشجار لعدد من محافظات الجمهورية.

أنواع الأشجار

وأضاف «نور الدين»، أنه تم توزيع 225 ألف تنوعت ما بين «رمان - كاربس - كازورينا - يوسفى - جوافة - ليمون - زيتون - نبق - فرش الزجاج»، لزراعتها بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، وأيضاً بالمدارس والمؤسسات الحكومية بمراكز ومدن وقرى كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة وبالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، ومسئولى إدارات التشجير بالأحياء ومسئولي البيئة بالمحافظة.

ولفت «نور الدين»، أن الحملة تضمنت 225 ألف شجرة من الأشجار الخشبية المثمرة، مشيراً إلي أنه سيتم زراعة الأشجار وتوزيعها بأماكن محددة داخل المراكز والمدن من خلال لجان مشتركة من الجهات المختلفة، ووفقاً لخطة محددة، بالتنسيق مع مراكز الشباب، والمدارس، والجامعة، والمستشفيات، والمجالس القروية والمدن.

وأكد «نور الدين»، على أهمية المبادرة الرئاسية زراعة «100 مليون شجرة» من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ولخلق اكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء بالمحافظة، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحرارى، مع تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار المثمرة، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، منوهاً إلي دعمه الكامل للتوسع فى زراعة الأشجار بمختلف أنواعها لتحقيق أقصى استفادة منها وتوجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة سُبل الدعم لها.

التوسع في المساحات الخضراء

ومن جانبه، أوضح عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن هذه المبادرة تستهدف التوسع فى المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء، كما تُساعد على الحد من مخاطر الاحتباس الحراري، والتغيرات المناخية، وتعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ، والحفاظ على البيئة، ورفع الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع، وذلك ضمن قمة الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 التي ترأستها مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022.