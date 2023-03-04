وزير التنمية المحلية: مبادرة زراعة 100 مليون شجرة مستمرة على مدار 7 سنوات

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة سيجري تنفيذها على مدار 7 سنوات، التي بدأت بحملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة، وعدد من المواقع التي جرى رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية وذلك بهدف تحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء، جاء ذلك خلال قيام وزير التنمية المحلية واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بغرس شجرة بجوار مجمع خدمات المواطنين بقرية خزام التابعة لمركز قوص، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير التنمية المحلية لمحافظة قنا.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية الحفاظ على الأشجار التي يجري زراعتها وعدم التعدي عليها، أو إهمالها سواء على المدى الزمني القريب أو البعيد لتحقيق العائد المرجو في كل المجالات.

توريد 170 ألف شجرة إلى قنا

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه سيجري توريد 170 ألف شجرة إلى محافظة قنا، إضافة لنحو 45 ألف شجرة قامت المحافظة بزراعتها خلال الفترة الماضية.

زراعة أشجار مثمرة

ومن جانبه قال اللواء أشرف الداودي، أن محافظة قنا استلمت 170 ألف شجرة (109 آلاف شجرة مثمرة، 61 ألف شجرة زينة)، مؤكدا أنه فور استلام الأشجار، جرى توزيعها على الوحدات المحلية لمدن المحافظة ، وبدأ مسؤولو الوحدات المحلية للمن والقرى في زراعة تلك الأشجار على جوانب الطرق والمساحات المخصصة لها، مشيرا إلى أنها شملت (36 ألف شجرة زيتون، و36 ألف شجرة ليمون، و23 ألف شجرة جوافة ، و20 ألف شجرة كونو كاربس، و20 ألف شجرة كازورينا، و18 ألف شجرة كافور، و10 ألف شجرة برتقال، وألفا شجرة يوسفي، ومثلها رومان، ومثلها فرشة الزجاج، وألف شجرة أكاسيا جاوكا).