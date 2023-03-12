حملات تشجير وتوعية في الوليدية وقناطر أسيوط الجديدة ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات والمؤسسات والمديريات الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الصحة العامة للمواطنين، لافتاً إلى حرص المحافظة على توفير بيئة نظيفة ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين والحد من التغيرات المناخية بكافة الطرق الممكنة ووفقاً للامكانات المتاحة تنفيذاً لرؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأشار إلى استمرار تنفيذ حملات نظافة وتشجير وتوعية بالمراكز والقرى لتحسين نوعية الحياة بتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين نوعية الهواء والاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار ومراعاة حقوق الأجيال القادمة والتغلب على التحديات البيئية المختلفة والوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام.

حملة نظافة وتوعية وتشجير

وفي هذا الإطار قامت إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بالتعاون والاشتراك والوحدة المحلية بحي شرق أسيوط وجمعية تنمية الثقافة والفنون وجمعية كل الناس وجمعية الإبراهيمية لتنمية المجتمع، بتنفيذ حملة نظافة وتوعية وتشجير بمنطقة الوليدية وقناطر أسيوط الجديدة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة ومكانتها وتوفير بيئة ملائمة لحياة كريمة ضمن المبادرات الرئاسية اتحضر للأخضر وزراعة 100 مليون شجرة.

مظهر جمالي وحماية المواطنين

وتم خلال الحملة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من نقاط التجميع الموجودة بالمنطقة، وتكثيف أعمال الكنس للأتربة الموجودة بالشوارع وبجوار وأعلى الأرصفة والجزر بالمنطقة بواسطة المكنسة الآلي وعمال الكنس اليدوي، وزراعة عدد من الأشجار، وذلك لإعطاء مظهر جمالي وحماية المواطنين من حرارة الشمس ومكافحة التغيرات المناخية.

كما تم بناء أحواض لحماية الأشجار التي تم زراعتها ودهان تلك الأحواض باللون الأبيض، وتنظيم لقاءات توعية مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالمنطقة بأهمية النظافة وحثهم على التخلص السليم من المخلفات والحفاظ على البيئة من التلوث والأشجار التي تم زراعتها، فضلاً عن تجديد دهان بلدورات الأرصفة والأسوار الموجودة بالمنطقة والفاصلة بين مداخل منطقة القناطر والمنطقة السكنية بمنطقة الوليدية وكتابة رسائل توعية عليها بأهمية النظافة والحفاظ على ما تم تنفيذه ورسم علم مصر وكتابة عبارات وطنية.