فيضانات كاليفورنيا تحبس الأشخاص في المنازل

وقعت فيضانات كاليفورنيا مساء السبت، ما تسبب في مغادرة كثير من الأشخاص منازلهم، وتوفى شخصين على الأقل، كما تم حدث تصدع في مقاطعة مونتيري الساحلية.

تعليق المسؤولين على فيضانات كاليفورنيا

وقال الأشخاص المسؤولين في مقاطعة مونتيري، ومن بينهم لويس أليو عن فيضانات كاليفورنيا: «كنا نأمل في تجنب هذا الموقف لكن السيناريو الأسوأ وقع مع فيضان نهر باجارو وتصدع السد في منتصف الليل تقريبا».

تأثير فيضانات كاليفورنيا على السيارات

وبعد وقوع فيضانات كاليفورنيا، أصبحت السيارات محاصرة ولا يستطيع الأشخاص التحرك في الوقت الذي طلب مسئولين الإطفاء المحليين ضرورة إخلاء المنازل في منتصف الليل حيث استيقظ الأشخاص على ضجيج صفارات الإنذار حيث تم طرق الأبواب بشدة، في ظل ارتفاع مسنوب مياه الفيضانيات في محيط المنازل المختلفة.

بيان عن فيضانات كاليفورنيا

بدورها أصدرت هيئة الأرصاد الوطنية عن فيضانات كاليفورنيا، إن المنطقة تبقى تحت تحذير الفيضانات بعد ظهر السبت، وعكست الصور الأزمة التي حدثت للأشخاص مع الصعوبة التنقل بين البيوت والانتظار في المنازل لبيوت طويلة مع ضترر طريق واحد على الأقل في مقاطعة سانتا كروز الواقعة شمال مونتيري، مع إصدار أوامر إخلاء لسكان عدة بلدات معظمها في شمال البلاد.

وتتسبب فيضانات كاليفورنيا المميتة التي تحدث باستمرار منذ عدة أسابيع في أزمات في البلاد ووفيات وتعطل وسط تضرر البنية التحتية في البلاد.