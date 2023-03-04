القاهرة الإخبارية: فيضانات ماليزيا أجبرت 40 ألف شخص على ترك منازلهم

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلا عن مسؤولين في ماليزيا، اليوم السبت، أن الفيضانات الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة على مدار عدة أيام، أجبرت 40 ألف شخص على الفرار من منازلهم في ولاية جوهور جنوب البلاد على الحدود مع سنغافورة، وأن أربعة على الأقل لقوا حتفهم خلال الأسبوع الماضي، فيما قال المواطن محمد نور سعد، 57 عامًا، من سكان بلدة يونج بينج بمنطقة باتو باهات في جوهور: «اعتدنا الاستعداد دائمًا لموسم الأمطار في نوفمبر وديسمبر».

مواطن ماليزي: لسنا مستعدين وأصبح الوضع فوضويًا

وأضاف المواطن محمد نور سعد «كل منزل كان لديه قارب، ولكن الآن مع الطقس غير المتوقع، يبدو أننا لسنا مستعدين وأصبح الوضع فوضويًا»، بينما ذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، أن السُلطات أقامت أكثر من مئتي ملجأ إغاثة للنازحين، بسبب الفيضانات، كما أن الفيضانات معتادة في ماليزيا خلال موسم الأمطار السنوي من أكتوبر إلى مارس، لكن هطول الأمطار هذا الأسبوع جعل الكثيرين من سكان جوهور يتدافعون للعثور على مأوى.

الفيضانات تسببت في نزوح المئات

وفي حين، أن منطقة جوهور الأكثر تضررًا، واجتاحت الفيضانات ولايات أخرى وتسببت في نزوح المئات، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من هطول المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة، معظمها في الولايات الجنوبية.