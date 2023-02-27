ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات ساوباولو البرازيلية إلى 65 قتيلا

كشفت السلطات في البرازيل عن حصيلة ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي ضربت «ولاية ساوباولو» جنوب شرق البرازيل، معلنة عن ارتفاع القتلى إلى 65 شخصا، فيما لايزال شخص واحد مفقود.

تحديد هوية 19 طفلا من بين ضحايا فيضانات ساوباولو

وأشارت سلطات ولاية «ساو باولو»، إلى أن من بين الضحايا تم تحديد هوية 20 رجلا و17 امرأة و19 طفلا.

وشهدت مدينة «ساو سيباستياو»، هطول أكثر من 680 مليمترا من الأمطار، في غضون 24 ساعة، فيما اجتاح انزلاق تربة حوالى 50 منزلا بالمدينة، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وسائل إعلام، إن معظم الضحايا يعيشون في أحياء فقيرة في مناطق شديدة الخطورة على سفوح سلسلة «جبال سييرا دي مار»، بالقرب من شاطئ «بارا دو ساهي».

واضطر أكثر من 2440 شخص لترك منازلهم بسبب الكارثة، فيما لاتزال عمليات الحفر من جانب قوات الجيش ورجال الاطفاء والمتطوعون وعمال الانقاذ، لانتشال جثث الضحايا والبحث عن المفقودين.

وأمس الأحد، أعادت السلطات، فتح الطرق الساحلية بعد إغلاقها بسبب الانهيارات الأرضية والأضرار الناجمة عن العواصف.