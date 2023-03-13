رئيس شعبة المواد الغذائية: البطاطس بـ 5 جنيهات داخل معرض إنتاج مزارعنا

قال يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن معارض أهلاً رمضان تشهد إقبالاً كثيفاً من جانب المواطنين على الشراء وشنط رمضان السبب في زيادة نسبة الإقبال.

الغرض من معرض «أهلاً رمضان»

وأضاف كاسب في تصريح لـ«الوطن»، أن الهدف من إقامة معرض أهلاً رمضان في وقت مبكر هذا العام وقوف الحكومة بجانب المواطنين من خلال طرح أسعار مخفضة على السلع الغذائية الأساسية بدلاً من الأسعار المطروحة في المحالات التجارية الأخرى.

الهدف من إقامة معرض «إنتاج مزارعنا»

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم إقامة معرض إنتاج مزارعنا ليكون بنفس فكرة معرض اهلاً رمضان من خلال طرح السلع الغذائية الأساسية بأسعاراً مخفضة عن الأسعار المطروحة في الأسواق ولكن الفرق أن معرض إنتاج مزارعنا تطرح وتباع بداخله السلع من المنتج إلى المواطن مباشرة.

أسعار السلع الغذائية داخل المعرض

وأشار يحيى كاسب إلى أن يقوم الفلاح الذي قام بزراعة الخضروات بعرض منتجاته الخاصة به داخل المعرض ويقوم صاحب المزرعة باستحضار الجزار ليقوم بالذبح لحسابه بالإضافة إلى أن أصحاب مزارع الألبان يعرضون منتجاتهم الخاصة بهم حيث يبلغ سعر كيلو الحليب كامل الدسم داخل المعرض 15 جنيها بدلا من 30 جنيها في المحلات التجارية.

وأكد كاسب: لا يتخطى سعر الجبنة القريش والتلاجة الـ50 جنيها بينما يبلغ سعر البصل 11 جنيها والتوم 6 جنيهات والبطاطس 5 جنيهات كما تباع اللحوم البلدي بأسعار تتراوح ما بين 240 إلى 250 جنيها بدلاً من 280 و300 في المجازر ويتم طرح ياميش رمضان أيضاً بأسعار مخفضة للغاية عن المطروحة في الأسواق بالإضافة إلى أن ارتفاع نسبة الإقبال من جانب المواطنين على الشراء وأبواب المعرض مفتوحة أمام المواطنين 24 ساعة وطوال العام.