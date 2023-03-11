أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم السبت.. البطاطس بـ6 جنيهات

شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 10 مارس الجاري، استقرار في كافة الأنواع، وذلك في عدد من أسواق التجزئة والأسواق المحلية في المحافظات.

ووفق جولة رصدت «الوطن» الأسعار لمعرفة الأصناف المتاحة في السوق وقيمتها، نستعرض أبرز أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم السبت الموافق 11 مارس، والتي جاءت على هذا النحو:

أسعار الخضروات اليوم

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم، كالتالي:

- تراوح سعر البطاطس بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الطماطم بين 4 و6.25 جنيه.

- تراوح سعر البسلة بين 13 و15 جنيهًا.

- الفلفل الحار البلدي بين 9 و13 جنيهًا.

- فلفل رومي صوب بسعر يتراوح بين 9 و13 جنيهًا.

- فلفل رومي بلدي بسعر يتراوح بين 9 و13 جنيهًا.

- الفاصوليا بين 19 و25 جنيهًا.

- سعر الكوسة بين 3.5 و5.5 جنيهات.

- الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل الألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» بين 20 و30 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو من الخيار البلدي بين 6 و8 جنيهات.

- سعر خس «كابوتشي» 8 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطا من 3.5 إلى 6.5 جنيهات.

- تراوح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

سعر الفول الأخضر والباذنجان

- تراوح سعر الفول الأخضر من 6 إلى 9 جنيهات.

- باذنجان رومي بين 5 و8 جنيهات.

- باذنجان بلدي بين 4 إلى 7 جنيهات.

- سعر الثوم بين 5 و9 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البصل بين 10 و16 جنيهًا.

- بصل أخضر «الرابطة كيلو» بسعر 6 جنيهات.