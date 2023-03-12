رئيس شعبة الدواجن: تراجع أسعار الكتاكيت لـ18 جنيها.. والبيض بـ95

تشهد الدواجن والبيض الفترة الحالية استقرارا في الأسعار تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، والسبب زيادة المعروض وطرح كميات من الدجاج البرازيلي في الأسواق، إضافة إلى تراجع أسعار الكتكوت الأبيض.

أسعار الدواجن

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، إنّ هناك استقرارًا ملحوظًا في أسعار الدواجن الفترة الحالية إذ يسجل الدجاج الأبيض داخل المزرعة 72 جنيها ويتراوح سعره للمستهلك ما بين 80 إلى 87 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو البانية بين 170 - 180 جنيها، ويبلغ سعر كيلو «الوراك» 75 جنيهًا، ويسجل الدجاج البرازيلي 65 جنيها.

وأوضح السيد أنّ الكتكوت البلدي يشهد تراجعًا ملحوظًا في سعره منذ عده أيام حيث يتراوح ما بين 18 لـ20 جنيهًا، إضافة إلى استقرار سعر البيض حيث يبلغ سعر الأبيض 95 جنيهًا والبيض الأحمر 97 جنيها، والبلدي بـ105 جنيهات.

استقرار أسعار الدواجن والبيض

وأضاف رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، لـ«الوطن»، أنّ السبب وراء استقرار أسعار الدواجن والبيض الفترة الحالية وفرة المعروض من الإنتاج المحلي، ودخول شحنات جديدة من الدجاج البرازيلي، ما أدى إلي ثبات الأسعار وإقبال المواطنين على الشراء استعدادًا لاقتراب حلول شهر رمضان.