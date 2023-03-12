معهد إعداد القادة بحلوان ينظم ندوات وورش عمل لمواجهة الفكر المتطرف

نظم معهد إعداد القاة في حلوان التابع لوزارة العليم العالي و البحث العلمي، عددا من الندوات وورش العمل واستضافة رموز المجتمع ورموز الفكر، لمواجهة تلك الأفكار المتطرفة بالعديد من الوسائل، لتنمية وعي طلاب الجامعات المصرية لاستعادة المفاهيم والأفكار والمعتقدات الدينية والموروثات الثقافية الصحيحة والتي لها أثر إيجابي في استقرار المجتمع المصري والحفاظ على نسيجه.

ويأتي ذلك انطلاقا من حرص الدولة المصرية لتأصيل المعتقدات الدينية والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة المترسخة في وجدان الشعب المصري.

التعليم العالي: الجميع شركاء لمواجهة الأفكار الهدامة غير السوية

وخلال الجلسة الافتتاحية رحب الدكتور عادل عبد الغفار مستشار وزير التعليم العالي والمتحدث الرسمي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالمشاركين من جميع الوزارات والمؤسسات على أرض معهد إعداد القادة، هذا الصرح العريق الذي تاريخه يتعدى المائة عام.

وقدم تحية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا تقديم وزير التعليم العالي لكل الدعم لنجاح هذا البرنامج التدريبي، الذي يعد نواة وبداية لبرامج عديدة لتحقيق الهدف المنشود من خلال سلسلة من البرامج التدريبية.

البرنامج التدريبي يهدف إلى مواجهة ظاهرة الفكر المتطرف

وأوضح حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تنفيذ هذا البرنامج التدريبي على أرض الواقع، فالجميع شركاء لمواجهة الأفكار الهدامة غير السوية.

وأشار إلى أن جميع أساتذة الجامعات المصرية لما لديها من خبرات فهم تحت رهن الوطن فى تنفيذ هذا الهدف، وكذلك كل ماتمتلكه الجامعات المصرية رهن لجميع المؤسسات لنجاح هذا الهدف، لذا جرى تنفيذ البرنامج التدريبي لتحقيق هذا الهدف من خلال معهد إعداد القادة كمؤسسة من مؤسسات وزارة التعليم العالي، مبينا أن كل الخبراء فى هذا البرنامج التدريبي سيظلون على التواصل والتفاعل الدائم مع المشاركين لتقديم الخبرات، لأن القضية التي نتحدث عنها تحتاج الى الاستمرارية ولوقت طويل.

ومن جانبه، أبدى الدكتور كريم همام سعادته بتواجد هؤلاء الكوكبة من رموز الدولة المصرية على أرض معهد إعداد القادة، وذلك لبلورة مسار فكر مصري كنموذج لمواجهة ظاهرة الفكر المتطرف والأفكار الغير سوية لإحياء القيم الأصيلة للمجتمع المصري ومواجهة القيم الدخيلة عليه، وتعزيز الوعي المجتمعي، حيث تسعى القيادة السياسية المصرية إلى التوعية بأهم القضايا التي تعزز روح الأنتماء لهذا الوطن الغالي والتعرف على أهم قضايا العصر.

ومن هذا المنطلق يأتي هذا البرنامج التدريبي الذي تقدمه وزارة التعليم العالي برعاية ودعم وزير التعليم العالي، على أرض معهد إعداد القادة لتشكيل عقول الشباب من خلال العمل والتعاون والتقارب مع كل مؤسسات المجتمع المصري جميعا، لتحقيق الاستقرار والأمن والانتماء لكل مواطن على ارض مصر.