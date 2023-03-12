محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض أهلا رمضان ويوجه بحسن استقبال المواطنين

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، معرض «أهلاً رمضان» بمدينة كفر الشيخ بجوار دوران الـ47، للاطمئنان على توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 20% إلى 30%، بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية، والذي يضم 40 جناحا للمعروضات المتنوعة للعارضين والشركات والتجار، ويحتوي على كل أنواع السلع الغذائية، إضافة لياميش رمضان، وأنواع التمور، والمنظفات، واللحوم، والأسماك، بأسعار مخفضة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ يلتقي بالوافدين في المعرض

واطمأن المحافظ، على توفير كل المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، والتقى بعدد من المواطنين الوافدين على المعرض، واطمأن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما يحتويه المعرض من توفير السلع بأسعار مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهم على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى.

توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصةً البسطاء والأكثر احتياجا، والتخفيف عن محدودي الدخل، والرقابة المستمرة على الأسواق.

وأشار إلى أنه جرى افتتاح 13 معرضا بمدن ومراكز المحافظة، وهي: «كفر الشيخ، وسيدي سالم، وسيدي غازي، والحامول، ومطوبس، وفوه، ودسوق، وقلين، والرياض، وبلطيم، والبرلس، وبيلا»، إضافة لماركت المنطقة الشمالية ببلطيم، وهايبر المنطقة الشمالية غرب مدينة كفر الشيخ.

وأضاف أنه جار افتتاح المعارض في كل مدن المحافظة، إضافة لتجهيز معرض «أهلاً رمضان»، غرب مدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة.

شن حملات مكثفة يوميا على كل المنافذ والمحلات التجارية

ووجّه «نور الدين»، بحُسن استقبال المواطنين، والتعامل معهم، وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع، والالتزام بالأسعار المعلنة طول مدة المعرض، كما كلّف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشن حملات مكثفة يوميا على جميع المنافذ والمحلات التجارية، للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار، وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

توفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض

وأعطى «نور الدين»، تعليماته، بتوفير السلع الغذائية، ومراقبة الأسعار بالمعارض، والتشديد على التزام الباعة بالالتزام بالأسعار المعلنة، إضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة، مطالباً رؤساء المراكز والمدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التي جرى افتتاحها، مشيدا بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، إضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان المبارك.