محافظ الفيوم يتفقد معرض أهلاً رمضان وأسواق الخضار والفاكهة بأبشواي

نظم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، جولة تفقدية في معرض بيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة بمعارض أهلاً رمضان، كما تفقد العديد من أسواق الخضار والفاكهة بمركز أبشواي، بحضور مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

تفقد أقسام معرض أهلاً رمضان

وتفقد محافظ الفيوم، الأقسام المختلفة بمعرض أهلاً رمضان، والتي تشمل السلع الغذائية الأساسية من الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، والتمور، واللحوم، ومنتجات الألبان، والمنظفات، وغيرها من مستلزمات الشهر الكريم، مؤكداً على ضرورة وجود قائمة بأسعار المنتجات، للتيسير على المترددين على المعرض، وكذلك تنويع المعروض من السلع الضرورية بأسعار تناسب جميع فئات المجتمع.

التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار

وأكد محافظ الفيوم، على أنّ المحافظة ستتصدى بقوة لموجة غلاء الأسعار، لافتاً إلى أهمية تنظيم مثل هذه المعارض لدورها في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار.

ناقش المواطنين حول الأسعار

وشملت جولة محافظ الفيوم، تفقد أسواق الخضار والفاكهة، في عددٍ من المواقع المخصصة لها بشوارع شرق السكة الحديد، والمقابر، والجمهورية بمدينة أبشواي سيراً على الأقدام، حيث اطمأن المحافظ على توافر وجودة المعروض من الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة، وناقش عدد من البائعين والمواطنين حول أسعار الخضر والفاكهة حالياً قياساً بالأيام الماضية، حيث أكد الجميع أنّ الأسعار شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية.

توجيهات بتكثيف المرور على الأسواق

وخلال جولته بشوارع مدينة أبشواي، استمع محافظ الفيوم، لمطالب عدد من المواطنين بشأن توفير الخضر والفاكهة بشكل دوري، بأسعار مناسبة، وفي هذا الصدد وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة أبشواى بتكثيف المرور على الأسواق للتأكد من توافر الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة بشكل دوري، كما رصد المحافظ خلال جولته عدداً من السيارات تسير عكس خط السير، ووجه بإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، من قبل مسئولي المرور والمواقف.