معرض أهلاً رمضان 2022 في مطروح.. تخفيضات 20% بجميع الفروع

توسعت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة مطروح في فتح معارض «أهلاً رمضان» في مختلف مدن ومراكز المحافظة، لبيع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 20% عن الأسواق والمحلات التجارية، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وبجودة متميزة في جميع المنتجات المتوافرة بالمعارض.

سلع معرض «أهلاً رمضان» في مطروح

وقال المحاسب حسن الشيباني، وكيل وزارة التموين بمطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، إن معرض أهلاً رمضان 2022 في أي مكان متوفر به جميع أنواع السلع الغذائية، من خضراوات وفاكهة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى المواد الغذائية الأساسية، التي تحتاجها كل أسرة، ومنها الأرز والسكر والزيوت بأنواعها والصلصة والدقيق، والسمنة والعطارة بجميع أنوعها، وياميش رمضان التمور والزبيب وقمر الدين وجوز الهند والمكسرات وغيرها من السلع الرمضانية الأخرى.

أماكن معرض «أهلاً رمضان» في مطروح

وافتتحت محافظة مطروح ومديرية التموين والغرفة التجارية سلسلة من معارض «أهلاً رمضان» في مطروح هذا العام، من بينها 5 معارض في العاصمة مدينة مرسى مطروح، أحدها بجوار سوق ليبيا، غرب المدينة، ومعرض بمنطقة «علم الروم»، أكثر المناطق تكدّساً بالسكان شرق المدينة، ومعرض بشارع الثانوية العسكرية، إضافة إلى معرضين بمقر شركة التجارة، ومعارض أخرى في مدينة الحمام، وفي مدينة العلمين، وفي مدينة الضبعة، وفي مدينة النجيلة، ومدينة سيدي براني، ومدينة السلوم، ومدينة سيوة.

وتوفر هذه المعارض اللحوم البلدية بسعر 130 جنيهاً للكيلو، يجري ذبحها بالمجازر تحت إشراف الطب البيطري، وهي لحوم عجول صغيرة وممتازة، تباع طازجة للمواطنين يومياً في المعارض، في ظل وجود فرق من مفتشي التموين بجميع المعارض، لمتابعة السلع المعروضة والأسعار يومياً، تحت إشراف مديرية التموين، ويجري تحديد الأسعار من خلال قائمة معتمدة من قبل محافظ مطروح، ويتم الالتزام بالبيع بها في المعارض، بتخفيضات تصل إلى 20% على جميع السلع.