مواعيد معرض أهلاً رمضان 2022 في البحر الأحمر

تجذب منافذ معرض «أهلاً رمضان» في مختلف مدن محافظة البحرالأحمر، العديد من المواطنين، الذين يقبلون على شراء السلع الغذائية واللحوم والملابس بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 و30%، على كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون، وذلك تحت تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وإشراف المهندس ربيع إسماعيل، وكيل وزارة التموين بمحافظة البحر الأحمر.

مواعيد معرض «أهلاً رمضان» في البحر الأحمر

يضم معرض «أهلاً رمضان» في البحر الأحمر، عدد 22 محلاً لبيع جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن المجمدة والملابس ومحلات الزينة وفوانيس رمضان والمنظفات.

يعمل معرض «أهلاً رمضان» في البحر الأحمر طوال أيام الأسبوع، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

إقبال كبير على معرض «أهلاً رمضان» بالغردقة

ويشهد معرض «أهلاً رمضان» في مدينة الغردقة إقبالاً كبيراً من المواطنين، على جميع السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة، طبقاً لتوجهات الدولة بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في جميع معارض «أهلاً رمضان» على مستوى الجمهورية.

مراقبة الأسعار بمعارض «أهلاً رمضان» في البحر الأحمر

ومن جانبه، أشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم السبت، إلى أن جميع منافذ معرض «أهلاً رمضان» في البحرالأحمر تخضع للرقابة اليومية، وإشراف مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الحملات الرقابية للسيطرة على الأسعار.

تكدس مروري بمنطقة معرض «أهلاً رمضان»

من جانبها، كثفت إدارة مرور البحر الأحمر من التواجد بمحيط معرض «أهلاً رمضان»، لتنظيم حركة المرور، والسيطرة على تكدس السيارات، نظراً للزحام الشديد والإقبال الكبير من المواطنين على المعرض، خاصةً في الفترة المسائية، عقب الانتهاء من أداء صلاة التراويح، وحتى وقت السحور.

وشهدت المنطقة المحيطة بمعرض «أهلاً رمضان»، في شارع «النصر»، وسط مدينة الغردقة، تكدساً وزحاماً مرورياً للسيارات، بسبب إقبال كبير من المواطنين على المعرض.