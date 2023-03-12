البابا فرنسيس يحتفل بـ10 سنوات في منصبه.. أعطى دورا أكبر للمرأة داخل الفاتيكان

يحتفل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الذى يبلغ من العمر 86 عاما، بمرور 10 سنوات في منصبه، مع جدول مليء بالخطط والأزمات، ولكنه البابا الذي سمح بدور أكبر للنساء داخل الفاتيكان، حسبما قالت صحيفة «الديباتي» الإسبانية.

الديباتي: نسبة النساء العاملات في الفاتيكان ارتفعت من 19.2% إلى 23.4%

وقالت الصحيفة، إن البابا فرنسيس، هو البابا من يريد المزيد من النساء في قيادة الفاتيكان، حيث أنه خلال السنوات العشر من البابا، ارتفعت نسبة النساء العاملات في الفاتيكان من 19.2% إلى 23.4%، وهذه البيانات، التى كشفت عنها وسائل الإعلام.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه البيانات، التى كشفت عنها وسائل الإعلام في الكرسى الرسولى في يوم المرأة العالمى، لا تزال غير متماشية تمامًا مع رؤية البابا، الذى وجه في نفس اليوم دعوة واضحة لحضور أكبر للمرأة في مناصب المسؤولية في المجتمع وفي الكنيسة.

بابا الفاتيكان لديه حاليا 1165 موظفا

ووفقا لآخر البيانات، فإن البابا فرنسيس لديه حاليا 1165 موظفا، مقارنة بـ 846 لديه في بداية منصبه في عام 2013، في منظمة العمل بالفاتيكان.