رئيس جامعة كفر الشيخ: ملتزمون بإعداد تمريض مهني يلبي احتياجات المؤسسات

شهدت كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، الملتقى الطلابي الثاني تحت عنوان «التمريض في إطار التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050»، اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، وآخرين.

أبرز محاور مؤتمر التمريض

وتلخصت محاور المؤتمر حول دور التمريض في عملية التنمية لدى الفرد والمجتمع، ودور طاقم التمريض في توفير بيئة آمنة، ودمج استراتيجية الدولة للتغيرات المناخية 2050 مع مجال التمريض باستراتيجية مصغرة تخدم الوضع العالمي.

كما سلّط المؤتمر الضوء على دور التمريض، وتحديد طرق دعم مجال التمريض في إطار الاستدامة البيئية، وإنماء ثقافة الحفاظ على البيئة من خلال طاقم التمريض، ودعم استقرار صحة الفرد وصحة كوكب الأرض.

رئيس جامعة كفر الشيخ: النظرة المجتمعية نحو التمريض تحمل كل التقدير والاحترام

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالملتقي، من حيث دوره في خلق عمل طلابي متميز مبني علي الوعي والثقافة لدى شباب الجامعة والتي هي مصدر الإبداع، وعبّر عن امتنانه لفاعلية دور التمريض داخل المجتمع، لافتاً أن النظرة المجتمعية نحو التمريض تحمل كل التقدير والاحترام للجهد المبذول في خدمة القطاع الصحي.

وأوضح «دسوقي»، أن كلية التمريض تلتزم بإعداد مهنيين مؤهلين لتقديم رعاية تمريضية تُلبي احتياجات كل مستويات المؤسسات الصحية المحلية والإقليمية بكفاءة تنافسية متميزة مواكبة للتطورات العالمية، وإعداد باحثين قادرين على إنتاج بحوث علمية منافسة عالمياً لتطوير المهنة من خلال برامج تعليمية متطورة تدعم آليات البحث العلمي ومهارات التعلم الذاتي وخدمة المجتمع.

وثمّن الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالدور المتميز التي تقوم به الجامعة والمتمثلة في كلية التمريض لخدمة الطلاب، والنهوض بالقطاع الصحي، مشيراً إلي أن الدور الفعال الذي يقوم به فريق التمريض لا يقل أهمية عن دور الطبيب في المجتمع.

وقالت الدكتورة مها أبو جازية، عميد الكلية، إن الهدف من المؤتمر هو تبادل الخبرات العلمية بين الجامعات المختلفة، والتثقيف الصحي لجميع فئات المجتمع حول التميز في الممارسات التمريضية الآمنة، والتقنيات الحديثة في الكشف المبكر والعلاج، وتقديم الرعاية التمريضية المتنوعة، والبحث العلمي وتطوراته في المجالات المختلفة، كما يهدف المؤتمر للتوعية الصحية من خلال طلاب الكلية، وذلك في إطار دورها المجتمعي تجاه المجتمع، منوهةً أن الكلية تُقدم خريجين مدربين على أعلى مستوى لخدمة الأهالي في المحافظة.

افتتاح المعرض الفني بكلية التمريض بجامعة كفر الشيخ

وفي سياق متصل، افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، معرضا فنيا لطلاب كلية التمريض قبل انعقاد المؤتمر، مشيداً بالأعمال الفنية المعروضة بالمعرض.