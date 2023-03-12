المؤبد لنجلي عمومة قتلا سيدة وسرقا مصوغاتها في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، حكما بالسجن المؤبد على عاطلين، لقيامهما بقتل ربة منزل، لسرقة مصوغاتها الذهبية بمركز العسيرات في محافظة سوهاج.

ترجع الواقعة إلى شهر مايو من العام الماضي 2022، عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش إخطارا يفيد العثور على جثمان «كلثوم. ع. إ. ح»، 40 عاما، ربة منزل مسجاة على الأرض غارقة في دمائها، بمنزلها، وتبين سرقة مصوغاتها الذهبية، وبعثرة محتويات المنزل.

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توصلت وحدة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من المدعو «عبد الله. م»، ونجل عمومته المدعو «عبد العال.أ. ع» عاطل، قاما بسرقة المجني عليها وقتلاها وفرا هاربين.

وجرى ضبطهما واعترفا بالواقعة، وأحيلت لمحكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت قرارها المتقدم، بالسجن المؤبد على العاطلين.