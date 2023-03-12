ضبط عامل طعن والدته بسلاح أبيض لخلافات عائلية في سوهاج

أصاب شاب والدته بطعنات بسبب خلافات نشبت بينهما في مركز طما بمحافظة سوهاج، ونُقلت السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

الحالة الصحية للأم

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة طما، بوصول «نوال ا ع ش»، 58 عاما، ربة منزل، مصابة بجرحين طعنيين بالظهر وجرح ثالث بالكتف الأيسر، وفي حالة سيئة، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتم تحويلها إلى المستشفى الجامعي لإسعافها وخضوعها لعملية جراحية.

خلافات عائلية

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع البلاغ، واتهمت المجني عليها ابنها «إسلام ا م ع»، 29 عاما، عامل، بالتعدي عليها بسلاح أبيض «سكين»، وإحداث إصابتها إثر مشاجرة نشبت بينهما لخلافات عائلية.

وتم ضبط المتهم وإيداعه في مركز شرطة طما، وكذلك السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بالواقعة لذات السبب، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.