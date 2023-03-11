المشدد 10 سنوات و50 ألف جنيه تعويض لعامل أحدث عاهة مستديمة لآخر بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، حكما بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 50 ألف جنيه، تعويضا مدنيا مؤقتا له، لضربه آخر بدائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج رئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم محمد، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

تفاصيل الواقعة ترجع لعام 2020

تعود أحداث الواقعة لشهر يونيه من عام 2020، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم «أ. أ» 37 عاما عامل، تهمة ضرب المجني عليه «ع. م» 40 عاما عمدا مع سبق الإصرار والترصد، إذ بيت النية وعقد العزم على ضربه، وأعد لذلك الغرض أداة «فأس»، وما إن لاقاه عقب انتظاره بطريق عودته من العمل، حتى وجه إليه ضربة استقرت برأسه باستخدام الأداة، قاصدا ضربه وأحدث إصابته، ما تسبب في عاهة مستديمة تقرر بنسبتها 30%، لخلافات مالية بينهما.

إحالة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج

كما أحرز المتهم «فأس»، تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن 10 سنوات.