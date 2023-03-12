ابنة محمد عبدالوهاب: كان رجلا صارما.. كنا نلتزم بمواعيد نومه وأكله وتمشيته

أكدت عصمت عبدالوهاب، ابنة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، أن والدها كان صارما ويحرص على تطبيق القواعد والنظام، موضحةً أنه انفصل عن والدتها عندما كانت في السابعة من عمرها.

عصمت: كنا نلتزم بمواعيد نومه وأكله وتمشيته

وأضافت خلال حوارها ببرنامج السفيرة عزيزة، على قناة dmc، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه زكي: «كنا نلتزم بمواعيد نومه وأكله وتمشيته، وكنا نحفظها عن ظهر قلب، ولم نتعدَ على هذا النظام أبدا، أتذكر أنني وأشقائي نزلنا لنلعب في الشارع بمنطقة الزمالك وكان نائما، وعندما استيقظ لم يجدنا فسأل علينا، وعلم أننا نلعب في الشارع».

حكاية الصفعة الوحيدة

وتابعت ابنة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب: «ذات مرة غضب كثيرا، وصفعنا على وجهنا، أتذكر أنّ هذه المرة الوحيدة التي صفعنا فيها على وجهنا، حيث لم يكن الضرب من أسلوب تربيته، فقد كان يصرخ عندما يغضب منا.. مدلعش حد فينا، ومكنش بيفرق بيننا، ولما كبرنا كان مقربا من محمد وإش إش بعض الشيء، إش إش ماتت بعد 10 أيام من وفاته».