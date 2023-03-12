ابنة محمد عبدالوهاب: والدي لم يحتفل بعيد ميلاده أو يصافح الناس خوفا من المرض

أكدت عصمت عبدالوهاب، ابنة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، أن والدها الراحل لم يكن يحب الاحتفال بعيد ميلاده، موضحةً: «كان يقول أنتو بتحبو تحتفلوا بسنة راحت من عمركم، إيه العبط ده، المفروض الواحد يزعل مش يفرح».

كنا بنغصب عليه ونجيب له تورتة

وأضافت عبدالوهاب، خلال حوارها ببرنامج السفيرة عزيزة، على قناة dmc، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه زكي: «كنا بنغصب عليه ونجيب له تورتة، وكان بيستوعبنا عشان مخه كبير وبيتعامل مع أصغر شخص زي أكبر شخص».

كان فنه وصحته هما الأهم بالنسبة إليه

وتابعت: «محمد عبدالوهاب لم يكن يهتم بالهدايا في أعياد الميلاد، لم يكن يشتري لنا هدايا، لم يكن منشغلا بها، فقد كان فنه وصحته هما الأهم بالنسبة إليه، كان يخاف على صحته من أجل فنه، وبخاصة صوته، حتى يستطيع خدمة فنه، كان يرتدي كوفية حول رأسه، وكان يستخدم السبرتو بشكل مستمر من أجل التعقيم، ولم يكن يسلم على أحد، لا تعاليا منه، فقد كان متواضعا، ويخاف من المرض».