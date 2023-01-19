والدة محمد عبدالوهاب لمواهب «كابيتانو مصر»: «رجالة وشكلكم حلو.. يا ريت كل الشباب يجتهدوا»

شهدت حلقة اليوم من برنامج «كابيتانو مصر»، ظهور خاص لوالدة نجم الأهلي والمنتخب الراحل محمد عبدالوهاب.

وأقام لاعبو الفريقين في «كابيتانو مصر»، ممرًا شرفيًا لوالدة النجم الراحل تكريمًا لها، في ظل خوض الفريق الذي يحمل اسم نجلها الراحل، مباراته الثانية في البطولة، فيما هتف الجميع في المدرجات باسم «عبدالوهاب».

والدة محمد عبدالوهاب: «شكلكم حلو»

قالت والدة الراحل محمد عبدالوهاب: «أسعدني جدًا وجودي هنا، وجيت من الفيوم أول ما كلموني، والشباب اللي بيشارك رجالة وشكلهم حلو، ويا ريت كل الشباب يجتهد، كل واحد في مجاله».

ويلعب فريق محمد عبدالوهاب بقيادة سارة حسنين، مباراته في الجولة الثانية من دور المجموعات، ضد فريق علي أبو جريشة بقيادة محمد اليماني.

«كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة

وتقدم قناة «ON» بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة.

ويتم إذاعة حلقات برنامج «كابيتانو مصر»، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة «ON».

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر»، والذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.