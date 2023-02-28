«السفيرة عزيزة» يعرض تقريرا عن جولة داخل معرض ديارنا للحرف اليدوية

عرض برنامج «السفيرة عزيزة» تقريرا بعنوان «مصر بتتكلم حرفي.. جولة داخل معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمشاركة أكثر من 400 عارض».

وقالت شيرين عاصم، مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض، إن معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية، على مساحة 1800 متر وهي الدورة 65 وبه أكثر من 400 عارض من جميع أنحاء الجمهورية، كما أن الوزارة تحرص على تدريب المشاركين».

تخفيضات تصل لـ30%

وأضافت: «أدعو الشعب المصري إنه يتفاعل مع المعرض، ويشجع الناس وعاملين تخفيضات تصل لـ30% بمناسبة شهر رمضان، وعيد الأم، كما أنه منذ اليوم الأول للمعرض وبه جمهور وإقبال».

وأوضح فتحي محمد، أحد المشاركين بمعرض ديارنا من واحة سيوة، إنه يشارك في المعرض لعرض منتجات سيوية من مشغولات يدوية، و«كنا ضيف شرف المعرض وأول مرة أشارك، ووجدت التنظيم جميل للغاية والأجواء جميلة، والمعرض يستاهل إني آجي ونقدم الكليم والسجاد اليدوي وفساتين للعرائس، وغيرها».

14 مركز تأهيل مهني

وأشار كريمة الديب، إحدى المشاركات بمعرض ديارنا، «الأبطال بتوعنا من ذوي القدرات الخاصة وتحديدا 14 مركز تأهيل مهني على مستوى الجمهورية، وندربهم على حرف متنوعة مثل الجلد والزجاج المعشق والنسيج».